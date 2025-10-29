El huracán ‘Melissa’ golpea Jamaica como categoría 5 y avanza hacia Cuba, que evacúa a más de 735.000 personas

29 Oct 2025 por Redacción Irispress

El huracán ‘Melissa’ ha llegado este lunes a Jamaica con vientos superiores a 250 km/h, convertido en un poderoso ciclón de categoría 5, el máximo en la escala Saffir-Simpson. Las autoridades jamaicanas han informado de inundaciones repentinas, cortes de electricidad y daños generalizados en infraestructuras, especialmente en la costa sur y en la capital, Kingston. Se han registrado marejadas ciclónicas que han superado los tres metros de altura en algunas zonas costeras.

Evacuaciones masivas en Cuba ante el avance del ciclón

Tras abandonar Jamaica, el huracán se dirige ahora hacia Cuba, donde el Gobierno ha ordenado la evacuación preventiva de más de 735.000 personas, principalmente en provincias del oriente y centro del país. Las autoridades advierten de que el sistema mantiene un alto potencial destructivo, con riesgo de derrumbes, deslizamientos de tierra y daños graves en viviendas. También se han cancelado vuelos nacionales, suspendido el transporte marítimo y cerrado escuelas.

Los servicios meteorológicos regionales alertan de que ‘Melissa’ podría mantener una intensidad muy peligrosa durante las próximas 24 horas, debido a las aguas cálidas del Caribe. La Cruz Roja y otros organismos internacionales han activado equipos de respuesta rápida. Estados Unidos y varios países de la región han ofrecido apoyo logístico y humanitario. De momento, se desconoce la cifra exacta de víctimas, aunque se reportan daños materiales “considerables” y comunidades incomunicadas.