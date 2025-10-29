Correos lanza un sello en homenaje a las víctimas de la DANA con el lema “Contigo hoy, mañana, siempre”

29 Oct 2025 por Redacción Irispress

Correos ha emitido este martes un sello conmemorativo en homenaje a las víctimas de la DANA (depresión aislada en niveles altos) que golpeó con especial dureza varias zonas del país en los últimos meses. Bajo el lema “Contigo hoy, mañana, siempre”, la pieza filatélica busca reconocer a las personas afectadas, así como al personal de emergencias, voluntariado y servicios públicos que participaron en las labores de rescate y recuperación.

Diseño simbólico y fin solidario

El sello, que pertenece a la serie ‘Valores Cívicos’, presenta una composición visual que alude a la resiliencia, la memoria y el apoyo comunitario frente a fenómenos meteorológicos extremos. Parte de la recaudación obtenida se destinará a programas sociales y de atención a damnificados, en colaboración con entidades del Tercer Sector, según ha informado la compañía postal.

Durante la presentación, celebrada en Madrid, Correos subrayó que el lanzamiento busca mantener vivo el recuerdo de las personas fallecidas y enviar un mensaje de solidaridad hacia quienes continúan reconstruyendo sus vidas. La empresa ha distribuido el sello en todas las oficinas postales, donde ya puede adquirirse tanto en formato individual como en hoja filatélica.