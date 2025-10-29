Buscan a un hombre fugado en Isla Cristina (Huelva) tras apuñalar a su pareja, que permanece en estado “muy grave”

29 Oct 2025 por Redacción Irispress

Las fuerzas de seguridad mantienen un dispositivo de búsqueda en Isla Cristina (Huelva) para localizar a un hombre que huyó tras presuntamente apuñalar a su pareja en la tarde del domingo. La víctima, una mujer de 43 años, fue trasladada de urgencia al Hospital Juan Ramón Jiménez, donde permanece ingresada en estado “muy grave”, según fuentes sanitarias.

Agresión en el domicilio y huida del sospechoso

El suceso tuvo lugar en el interior de la vivienda que ambos compartían, desde donde varios vecinos alertaron al 112 tras escuchar gritos. Agentes de la Policía Local y Guardia Civil acudieron al lugar y encontraron a la mujer con heridas de arma blanca. El presunto agresor se dio a la fuga antes de la llegada de las patrullas, y desde entonces se trabaja con patrullas terrestres y controles viarios para su localización.

La Guardia Civil investiga el caso como un posible episodio de violencia de género, a la espera de confirmación oficial por parte del Ministerio de Igualdad para su inclusión en estadísticas. Las autoridades han pedido colaboración ciudadana y extrema prudencia. El Ayuntamiento ha condenado la agresión y ha mostrado su apoyo a la familia, mientras colectivos feministas han convocado concentraciones de repulsa en las próximas horas.