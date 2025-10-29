Andalucía supera las 150 incidencias por las lluvias, con un tercio en Huelva y un herido en Gibraleón

29 Oct 2025 por Redacción Irispress

Las intensas lluvias registradas durante las últimas horas en Andalucía han provocado más de 150 incidencias relacionadas con inundaciones, balsas de agua en carretera, anegaciones en sótanos y caída de árboles, según informó el 112 Emergencias Andalucía. La provincia de Huelva ha concentrado un tercio de los avisos, poniendo a prueba a los servicios de emergencias locales.

Un herido y varias personas atrapadas

En Gibraleón, una persona resultó herida al caer sobre ella parte de una estructura afectada por el agua, siendo trasladada posteriormente a un centro sanitario. Además, en Ayamonte, varias personas quedaron atrapadas en vehículos rodeados por el agua, lo que obligó a la intervención de los bomberos para su rescate. Las precipitaciones también han provocado cortes puntuales de tráfico y complicaciones en accesos a vías secundarias.

Las autoridades piden prudencia en los desplazamientos, especialmente en zonas cercanas a cauces y áreas inundables. Aunque se espera una mejoría gradual en las próximas horas, la Agencia Estatal de Meteorología mantiene avisos activos ante posibles nuevos chubascos. Protección Civil recuerda que circular por zonas anegadas o barrancos “puede suponer un riesgo extremo” y recomienda seguir en todo momento la información oficial.