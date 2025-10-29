AEMET recuerda a las víctimas de la DANA de 2024 un año después de la tragedia

29 Oct 2025 por Redacción Irispress

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha rendido homenaje este martes a las víctimas de la DANA de 2024, cuando las lluvias torrenciales y las inundaciones asociadas al fenómeno dejaron un importante rastro de destrucción en varias comunidades autónomas. Coincidiendo con el primer aniversario del episodio, la agencia ha destacado la gravedad de aquel evento y ha subrayado la necesidad de seguir reforzando la prevención y la cultura del riesgo ante fenómenos meteorológicos extremos.

Llamamiento a la preparación y a la memoria colectiva

En un comunicado, la AEMET ha recordado el papel fundamental de los servicios de emergencia, voluntariado, fuerzas de seguridad y protección civil, que trabajaron de forma continuada durante días para rescatar personas, asegurar infraestructuras y restablecer suministros. Además, ha puesto el foco en la importancia de mejorar los sistemas de alerta temprana y la coordinación entre administraciones para mitigar el impacto de episodios similares.

La agencia ha insistido en que el incremento de eventos meteorológicos adversos está relacionado con el cambio climático, por lo que ha pedido a la ciudadanía prudencia ante avisos oficiales y ha animado a consultar la información actualizada a través de canales fiables. AEMET concluye que recordar la tragedia “no solo honra a las víctimas, sino que ayuda a aprender y prepararnos para el futuro”.