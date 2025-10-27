Un helicóptero y un caza del portaaviones ‘USS Nimitz’ se estrellan en el mar de China Meridional durante un ejercicio militar

27 Oct 2025 por Redacción Irispress

Un helicóptero y un caza de combate estadounidenses se han estrellado en el mar de China Meridional mientras realizaban maniobras de entrenamiento desde el portaaviones ‘USS Nimitz’, según ha informado la Marina de Estados Unidos en un comunicado. Los incidentes ocurrieron de forma casi simultánea durante operaciones rutinarias y han provocado una amplia operación de búsqueda y rescate en la zona.

La Marina investiga las causas del accidente

De acuerdo con las primeras informaciones, tanto el helicóptero como el avión —un F/A-18 Super Hornet— cayeron al mar tras experimentar “fallos técnicos durante las maniobras de aproximación”. La tripulación del helicóptero fue rescatada con heridas leves, mientras que se mantiene la búsqueda del piloto del caza, desaparecido tras el impacto. Las autoridades militares han abierto una investigación para esclarecer las causas exactas del siniestro.

El portaaviones USS Nimitz, uno de los buques insignia de la flota estadounidense del Pacífico, se encontraba participando en un ejercicio conjunto de la Séptima Flota en una de las zonas más tensas del Indo-Pacífico, en plena disputa territorial con China. Washington ha subrayado que las operaciones se realizaban en aguas internacionales y ha descartado cualquier acción hostil.