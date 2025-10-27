Presentan un decálogo para promover la inclusión de personas LGTBI+ en el deporte tras revelarse que 2 de cada 3 han sufrido discriminación

27 Oct 2025 por Redacción Irispress

Diversas entidades deportivas y asociaciones por la diversidad han presentado este jueves un decálogo de buenas prácticas para la inclusión de personas LGTBI+ en el deporte, tras conocerse que dos de cada tres deportistas del colectivo afirman haber sufrido algún tipo de discriminación. La iniciativa, impulsada por la Federación Estatal LGTBI+ y el Consejo Superior de Deportes (CSD), busca erradicar la homofobia, la transfobia y otras formas de exclusión en los entornos deportivos.

Compromiso institucional y deportivo

El documento propone medidas concretas como la formación en diversidad para entrenadores y árbitros, protocolos de denuncia ante comportamientos discriminatorios, campañas de sensibilización en clubes y federaciones, y la creación de espacios seguros para deportistas trans y no binarios. “El deporte debe ser un lugar donde nadie tenga que esconder quién es”, destacó la presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Uge Sangil, durante la presentación.

El CSD ha mostrado su apoyo al decálogo y ha anunciado que trabajará con las federaciones para implementar estas medidas en todas las disciplinas, tanto profesionales como amateur. Según los datos del informe, la discriminación más frecuente se produce en vestuarios, redes sociales y gradas, aunque también persisten prejuicios entre el propio personal técnico. Los impulsores del proyecto insisten en que la visibilidad y la educación son claves para construir un deporte más justo, diverso e inclusivo.