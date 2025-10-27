Las temperaturas continuarán descendiendo, con avisos por lluvias en Andalucía

27 Oct 2025 por Redacción Irispress

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé que este lunes continúe el descenso de las temperaturas en buena parte de España, acompañado de lluvias localmente intensas en Andalucía, donde se han activado avisos amarillos por precipitaciones que podrían superar los 40 litros por metro cuadrado en 12 horas. El frente atlántico que atraviesa la península seguirá dejando un ambiente fresco, húmedo y plenamente otoñal.

Andalucía y el suroeste, las zonas más afectadas

Las precipitaciones más abundantes se esperan en Cádiz, Málaga y Huelva, donde podrían ir acompañadas de tormentas y rachas de viento moderado. En el resto del país, los cielos estarán nubosos o cubiertos, con lluvias débiles en el centro y norte peninsular, y nevadas en cotas altas de los Pirineos. En el Mediterráneo y Canarias se espera una jornada más estable, aunque con intervalos de nubes.

Las temperaturas diurnas seguirán bajando, especialmente en el interior y en la meseta norte, donde las máximas apenas superarán los 14 o 15 ºC. La AEMET anticipa que el martes se mantendrá esta situación de inestabilidad, con lluvias residuales en el sur y oeste, mientras las temperaturas se estabilizan antes de un nuevo frente que podría llegar a mediados de semana.