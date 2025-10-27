La Fundación ”la Caixa” impulsa 47 estudios científicos sobre temas sociales con más de 3,6 millones de euros

27 Oct 2025 por Sergio Martínez

El Observatorio Social de la Fundación ”la Caixa” promueve la investigación social en España y Portugal mediante las convocatorias Flash, Conecta y Social Research, dirigidas a universidades, centros de investigación y entidades sociales.

En 2025, impulsará 47 nuevos estudios con una inversión de más de 3,6 millones de euros, centrados en retos sociales actuales y basados en datos cuantitativos que aporten información sólida e innovadora.

Estas tres convocatorias competitivas buscan generar conocimiento científico de excelencia para comprender mejor la realidad social contemporánea.

Convocatoria Flash

La convocatoria Flash del Observatorio Social de la Fundación ”la Caixa” apoya proyectos de investigación en ciencias sociales basados en encuestas cuantitativas para analizar la sociedad y sus impactos sociales.

En su decimoctava edición, ha recibido 301 propuestas de España y Portugal, seleccionando finalmente 15 proyectos con una inversión de casi 500.000 euros.

Entre las instituciones participantes destacan el CSIC y las universidades de Barcelona, Autònoma de Barcelona, Lleida, Salamanca, País Vasco y Zaragoza, además de las universidades do Minho, Lisboa, Nova de Lisboa y Porto en Portugal.

Convocatoria Conecta

La convocatoria Conecta 2025 del Observatorio Social de la Fundación ”la Caixa” apoya proyectos de investigación colaborativos entre entidades académicas y del sector social.

En su cuarta edición, se presentaron 206 propuestas, de las cuales se seleccionaron 13 proyectos, con una inversión total de más de 1,1 millones de euros y una financiación máxima de 90.000 euros por proyecto.

Participan universidades como la Carlos III de Madrid, Burgos, País Vasco, Sevilla, Granada, Autònoma de Barcelona y Politècnica de València, junto a entidades como el Ministerio de Sanidad, el Ayuntamiento de Barcelona, la Cruz Roja Española y el Hospital Vall d’Hebron, entre otras.

Convocatoria Social Research

La séptima edición de la convocatoria Social Research del Observatorio Social de la Fundación ”la Caixa” impulsa proyectos de investigación de excelencia, innovadores y con impacto social.

Dirigida a investigadores con doctorado y experiencia superior a dos años, apoya estudios basados en metodologías cuantitativas que ayuden a comprender los principales retos sociales actuales.

En 2025 se presentaron 547 propuestas, de las que se seleccionaron 19 proyectos, con una financiación máxima de 115.000 euros cada uno y una inversión total superior a 2 millones de euros.

Participan instituciones como la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidade do Minho y la Universidade Católica Portuguesa, entre otras.

Además, la convocatoria cuenta con el apoyo de la Fundação para a Ciência e a Tecnologia, reforzando el impulso a la investigación científica en Portugal.