Javier Pérez presenta ‘Nocturnos’, un viaje literario por dos décadas de historias nacidas al caer la noche

27 Oct 2025 por Redacción Irispress

El periodista y escritor Javier Pérez ha publicado “Nocturnos”, una obra que reúne relatos, crónicas y testimonios fruto de más de veinte años de investigación y escritura durante la noche, en los que el autor explora la cara más íntima, misteriosa y vulnerable de la sociedad. “Soy hijo de esa noche, de sus silencios y de su verdad más cruda”, confiesa Pérez en el prólogo del libro, editado por Libros del K.O..

Historias nacidas en la oscuridad

Nocturnos recoge vivencias y reportajes escritos en lugares tan dispares como calles desiertas, redacciones vacías, hospitales o estaciones de tren, donde el autor ha buscado la humanidad que emerge cuando cae el sol. Con su estilo cercano y poético, Pérez retrata a trabajadores nocturnos, soñadores insomnes, supervivientes urbanos y guardianes de la rutina invisible, componiendo un mosaico de vidas reales que dialogan con la soledad y la esperanza.

El autor, conocido por su trabajo en medios nacionales y su mirada social, ha definido el libro como “una carta de amor a la oscuridad, a los que viven cuando los demás duermen”. Nocturnos se presenta como una crónica emocional del país nocturno, entre la literatura y el periodismo, y ya ha sido destacado por la crítica como uno de los lanzamientos más originales del panorama narrativo actual.