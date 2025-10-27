Igualdad investiga un posible crimen machista en Murcia que elevaría a 33 las mujeres asesinadas en 2025

27 Oct 2025 por Redacción Irispress

El Ministerio de Igualdad está recabando información sobre un posible asesinato machista ocurrido en Murcia, tras el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer cuya pareja sentimental ha sido detenida. Si se confirma el carácter de violencia de género, sería la víctima número 33 en lo que va de 2025, según los registros oficiales del departamento.

El presunto agresor, bajo custodia policial

Fuentes de la investigación han indicado que la mujer fue encontrada en su domicilio con signos de violencia y que el principal sospechoso es su pareja, un hombre de 45 años, actualmente bajo custodia policial a la espera de pasar a disposición judicial. El juzgado de guardia ha decretado el secreto de sumario mientras se esclarecen las circunstancias del crimen.

El Ministerio de Igualdad ha expresado su “rotunda condena y repulsa” ante este nuevo caso y ha recordado que la violencia machista continúa siendo una lacra estructural. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género mantiene activo el protocolo de seguimiento y asistencia a familiares. Desde 2003, año en que comenzaron a contabilizarse oficialmente las víctimas, más de 1.250 mujeres han sido asesinadas en España por sus parejas o exparejas.