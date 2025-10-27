El partido de Milei gana las legislativas en Argentina y refuerza su mayoría en el Congreso

27 Oct 2025 por Redacción Irispress

El partido del presidente argentino, La Libertad Avanza (LLA), se ha impuesto en las elecciones legislativas celebradas este domingo en Argentina, consolidando su posición de fuerza y ampliando su representación tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Con el recuento avanzado, las proyecciones otorgan a la formación liberal una ventaja clara sobre la coalición peronista Unión por la Patria y sobre el bloque conservador Juntos por el Cambio.

Aval político a las reformas de Milei

Los resultados suponen un respaldo a las políticas de ajuste y desregulación económica impulsadas por Javier Milei durante sus primeros meses de Gobierno, pese al fuerte impacto social de sus medidas. Con esta victoria, el oficialismo podrá mejorar su capacidad de negociación parlamentaria para aprobar reformas estructurales en materia fiscal, energética y laboral, aunque aún sin alcanzar mayoría absoluta.

La oposición peronista, por su parte, ha reconocido el revés electoral y ha llamado a “reorganizar el movimiento popular” frente a las transformaciones promovidas por Milei. Analistas locales coinciden en que los comicios refuerzan la legitimidad política del presidente y abren una nueva etapa en el Congreso argentino, donde el Ejecutivo buscará consolidar su programa de liberalización económica y reducción del gasto público.