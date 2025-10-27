Desarticulada una red internacional de trata con fines de explotación sexual y liberadas ocho mujeres en España

27 Oct 2025 por Redacción Irispress

La Policía Nacional ha desarticulado una organización transnacional dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, en una operación desarrollada en varias provincias españolas y que se ha saldado con ocho mujeres liberadas y diez personas detenidas. La red, con ramificaciones en Europa del Este y América Latina, capTodas las entradastaba a sus víctimas mediante falsas ofertas de empleo y las obligaba a ejercer la prostitución bajo amenazas y control coercitivo.

Captación, control y explotación

Según fuentes policiales, las mujeres eran engañadas con promesas de trabajo en el sector servicios y, una vez en España, se les retiraba la documentación y se las sometía a deudas ilegales y vigilancia constante. La organización utilizaba pisos en Madrid, Valencia y Alicante, donde las víctimas eran explotadas y rotadas periódicamente para dificultar la investigación. Algunas de ellas presentaban indicios de maltrato físico y psicológico.

La operación, coordinada con Europol e Interpol, se enmarca en la estrategia europea contra la trata de personas. Las mujeres rescatadas han sido trasladadas a centros de acogida especializados, donde reciben atención médica, psicológica y apoyo jurídico. La Policía subraya que esta actuación demuestra el compromiso de España en la lucha contra la explotación sexual y la protección de las víctimas.