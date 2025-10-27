Defensa confirma la llegada a España de 19 niños gazatíes gravemente enfermos que serán atendidos en ocho comunidades autónomas

27 Oct 2025 por Redacción Irispress

El Ministerio de Defensa ha confirmado la llegada a España de 19 niños procedentes de Gaza, todos ellos en estado grave y con patologías que no pueden ser tratadas en la Franja, para recibir atención médica especializada en distintos hospitales del país. Los menores, acompañados por familiares y personal sanitario, fueron trasladados en un vuelo humanitario coordinado por las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Asuntos Exteriores, en colaboración con organizaciones internacionales.

Asistencia médica repartida por todo el país

Los pacientes serán atendidos en centros hospitalarios de ocho comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, Madrid, Cataluña, Valencia y Galicia, según fuentes de Defensa. El operativo forma parte del programa humanitario español de evacuación sanitaria de población civil gazatí, puesto en marcha tras el agravamiento de la situación humanitaria en la Franja. Los niños presentan principalmente enfermedades oncológicas, traumatismos graves y desnutrición severa.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha agradecido la cooperación de las comunidades autónomas y del personal sanitario implicado, subrayando que “España vuelve a demostrar su compromiso con la vida y la dignidad humana”. Asimismo, el Gobierno ha confirmado que se preparan nuevos vuelos de evacuación en coordinación con Egipto, Naciones Unidas y la Autoridad Palestina, con el objetivo de ampliar la atención a otros menores y pacientes en situación crítica.