La AEMET prevé lluvias generalizadas en casi toda España y un notable descenso de las temperaturas

24 Oct 2025 por Redacción Irispress

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha anunciado que este fin de semana estará marcado por lluvias en prácticamente toda España y un descenso significativo de las temperaturas, especialmente en el norte y centro peninsular. La llegada de una borrasca atlántica acompañada de aire frío provocará precipitaciones persistentes, viento intenso y un ambiente plenamente otoñal tras varias semanas de tiempo estable.

Fin de semana lluvioso y más frío

Las precipitaciones serán más abundantes en Galicia, Castilla y León, el Sistema Central y el Cantábrico, aunque también se esperan chubascos en el interior y el este peninsular. En el sur, las lluvias serán más irregulares pero podrían ser localmente intensas en zonas de Andalucía occidental. Las temperaturas caerán entre 4 y 8 grados en buena parte del país, con máximas que no superarán los 15 ºC en el norte y meseta.

El domingo, el frente dejará paso a nuevas tormentas en el Mediterráneo y Baleares, donde podrían acumularse más de 50 litros por metro cuadrado. La AEMET prevé además nevadas en cotas altas de los Pirineos, señal de la llegada del primer aire frío de la temporada. Las autoridades recomiendan precaución en carretera y seguir las actualizaciones meteorológicas ante posibles avisos por lluvia, viento o mala mar.