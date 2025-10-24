España suma 118.400 ocupados en verano y alcanza un récord histórico de empleo, pese al repunte del paro

24 Oct 2025 por Redacción Irispress

El mercado laboral español registró en el tercer trimestre del año un aumento de 118.400 ocupados, lo que eleva el número total de personas trabajando hasta un nuevo máximo histórico de más de 21,3 millones, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados por el INE. Sin embargo, el desempleo también subió en 92.700 personas, situando el número total de parados en torno a los 2,9 millones.

Más empleo en servicios, pero menor ritmo de creación

El avance del empleo se concentró principalmente en el sector servicios, impulsado por la temporada turística y el incremento de la actividad en hostelería y comercio. No obstante, la creación de puestos de trabajo fue más moderada que en veranos anteriores, lo que los analistas interpretan como una señal de cierta desaceleración del mercado laboral. La tasa de paro se mantiene en el 11,7 %, aún por debajo de la registrada hace un año.

El Gobierno ha destacado que el empleo se mantiene en niveles récord pese al contexto económico internacional, mientras que los sindicatos han reclamado mejoras salariales y estabilidad contractual. Desde el ámbito empresarial se insiste en la necesidad de fomentar la productividad y reducir la carga fiscal para consolidar el crecimiento. Pese al ligero repunte del paro, los expertos coinciden en que España mantiene una tendencia positiva de fondo, con récord de afiliados y aumento sostenido del empleo femenino y juvenil.