Comunidades judías de Iberoamérica alertan del auge del antisemitismo en España y piden medidas urgentes

24 Oct 2025 por Redacción Irispress

Las comunidades judías de Iberoamérica han expresado su preocupación por el aumento de los episodios de antisemitismo en España durante el último año y han reclamado a las autoridades españolas la adopción de medidas más firmes para combatir los discursos de odio y la desinformación. El pronunciamiento se produjo durante la Asamblea del Congreso Judío Latinoamericano (CJL), celebrada esta semana en Buenos Aires.

Preocupación por el clima de intolerancia

Los representantes del CJL señalaron que se ha detectado un incremento de agresiones verbales, mensajes hostiles en redes sociales y actos de vandalismo contra instituciones y símbolos judíos en territorio español. Subrayaron además que la actual polarización política y el contexto internacional han contribuido a “reavivar estereotipos y prejuicios que creíamos superados”.

Las comunidades instaron al Gobierno de España a reforzar los programas educativos, las campañas de sensibilización y la cooperación con las fuerzas de seguridad para prevenir y sancionar los delitos de odio. También pidieron un compromiso explícito de los partidos políticos y los medios de comunicación para frenar la banalización del antisemitismo. “No se trata solo de proteger a una comunidad, sino de defender los valores democráticos y la convivencia plural”, afirmó el presidente del CJL, Jorge Knoblovits.