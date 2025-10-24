Cinco heridos, incluido un niño, tras el impacto de un dron en un edificio a las afueras de Moscú

24 Oct 2025 por Redacción Irispress

Al menos cinco personas resultaron heridas, entre ellas un niño, después de que un dron impactara contra un edificio residencial en los alrededores de Moscú, según informaron las autoridades rusas. El incidente, ocurrido en la madrugada de este jueves en la localidad de Odintsovo, provocó un incendio en varios pisos del inmueble y obligó a evacuar a decenas de vecinos.

Rusia acusa a Ucrania del ataque

El Ministerio de Defensa ruso ha atribuido el ataque a fuerzas ucranianas, asegurando que se trató de “un intento de sabotaje frustrado”, aunque no ofreció pruebas concluyentes. El dron fue derribado parcialmente por los sistemas de defensa aérea, pero fragmentos del aparato cayeron sobre el edificio, causando daños estructurales y heridas leves a los residentes.

Los servicios de emergencia lograron controlar el fuego en menos de una hora, mientras los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos y se encuentran fuera de peligro. Este nuevo incidente se suma a una serie de ataques con drones registrados en las últimas semanas en territorio ruso, que Moscú atribuye a Kiev en el contexto de la guerra. Las autoridades locales han reforzado las medidas de vigilancia aérea en torno a la capital.