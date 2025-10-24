CaixaBank supera los 300.000 clientes con ‘MyBox Jubilación’, su solución integral para ahorrar pensando en el futuro

24 Oct 2025 por Sergio Martínez

CaixaBank ha superado los 310.000 clientes que confían en ‘MyBox Jubilación’, su servicio integral de planificación para la jubilación, consolidando su liderazgo en soluciones de ahorro. Desde su lanzamiento en septiembre de 2022, este servicio gestiona 2.100 millones de euros en patrimonio asociado, reafirmando el compromiso de la entidad con el bienestar financiero y el acompañamiento de las personas en todas las etapas de su vida.

‘MyBox Jubilación’ permite a cada cliente definir un objetivo de ahorro y establecer un plan mensual personalizado, adaptado a sus necesidades. Bajo una única contratación, combina las ventajas fiscales de los planes de pensiones o EPSV, la liquidez de un seguro unit linked y la protección de un seguro de vida, que cubre al cliente en caso de invalidez permanente o protege a sus herederos en caso de fallecimiento. De este modo, cada persona puede construir su futuro financiero de forma flexible, sencilla y segura.

El servicio está dirigido a personas de 18 a 60 años, con foco en el grupo de 35 a 55 años, e incluye una versión específica para autónomos, denominada ‘MyBox Jubilación Autónomos’, que se adapta a las necesidades particulares de este colectivo en ahorro y protección.

Entre sus funcionalidades más valoradas destacan el seguimiento omnicanal, las revisiones anuales y las recompensas por fidelidad cada tres años. Además, permite diversificar la inversión a través de la gama ‘CaixaBank Destino’, gestionada por VidaCaixa, que ajusta la estrategia según la edad y horizonte temporal del cliente.

Con este nuevo hito, CaixaBank reafirma su compromiso con el bienestar financiero, la innovación en el sector asegurador y el acompañamiento personalizado en cada etapa vital.