Zelenski celebra las nuevas sanciones europeas y reclama misiles Tomahawk y mayor presión sobre Rusia

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha celebrado la aprobación del nuevo paquete de sanciones de la Unión Europea contra Rusia, al que calificó como “una señal clara de unidad y determinación”. No obstante, advirtió que las medidas económicas “no serán suficientes” para frenar la agresión del Kremlin y pidió a los aliados occidentales reforzar el apoyo militar con el envío de misiles Tomahawk y sistemas defensivos de largo alcance.

“Cada día sin nuevas armas cuesta vidas”

En su discurso diario, Zelenski insistió en que Ucrania necesita más capacidad de alcance y defensa aérea para resistir los ataques rusos, que en las últimas semanas se han intensificado sobre Járkov y Odesa. “Agradecemos las sanciones, pero cada día sin nuevas armas cuesta vidas ucranianas”, afirmó, subrayando que los Tomahawk “podrían marcar la diferencia en el frente”.

Fuentes diplomáticas europeas confirmaron que el nuevo paquete de sanciones incluye restricciones al comercio energético, tecnológico y financiero con Moscú, además de congelar activos de más de 150 individuos y empresas vinculadas al esfuerzo militar ruso. Mientras tanto, Zelenski reiteró su llamamiento a mantener la unidad internacional frente a la agresión rusa, señalando que “solo una presión sostenida hará que Moscú elija la paz”.