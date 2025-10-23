Un nuevo sistema permite predecir y frenar infartos antes de que aparezcan los síntomas

23 Oct 2025 por Redacción Irispress

Investigadores del Instituto Karolinska (Suecia) han desarrollado un innovador sistema de detección precoz de la aterosclerosis —la enfermedad silenciosa que provoca infartos y accidentes cerebrovasculares— mediante el análisis de grandes volúmenes de datos de tres cohortes europeas: SCAPIS, UK Biobank e IMPROVE.



El sistema permite clasificar a los individuos en cuatro grupos de riesgo —de bajo a muy alto— y ha identificado una variante genética en el gen IL6R relacionada con una progresión agresiva de la enfermedad en los pacientes de mayor riesgo.

Los investigadores destacan que cuanto antes se detecte la aterosclerosis, mejor es la posibilidad de intervenir antes de la aparición de síntomas y detener, incluso revertir, la progresión mediante medidas preventivas personalizadas. “Este es un descubrimiento importante porque nos brinda la oportunidad de intervenir en una etapa en la que la enfermedad aún es asintomática”, comenta la profesora Bruna Gigante, del Instituto Karolinska.