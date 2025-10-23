Pedro Sánchez instará a la UE a priorizar el acceso a la vivienda como un reto europeo común

23 Oct 2025 por Redacción Irispress

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aprovechará el próximo Consejo Europeo para pedir a los Veintisiete que se “vuelquen en buscar soluciones conjuntas al problema de la vivienda”, una de las principales preocupaciones sociales en España y en buena parte del continente. Sánchez defenderá que la vivienda debe considerarse un “derecho europeo esencial” y no solo una competencia nacional, apelando a la cooperación entre Estados y a la movilización de fondos comunitarios.

Propuesta de coordinación europea en políticas de vivienda

Según fuentes de La Moncloa, el mandatario español propondrá la creación de un marco europeo de políticas públicas de vivienda, que facilite la construcción de vivienda asequible y el acceso al alquiler, especialmente para jóvenes y familias con rentas medias. El Gobierno planteará además utilizar instrumentos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para financiar proyectos de vivienda pública y sostenible.

Sánchez subrayará en Bruselas que la escalada de precios y la falta de oferta “no son un problema exclusivo de España, sino un desafío estructural europeo”, que requiere respuestas coordinadas. El Ejecutivo español considera que la vivienda debe incorporarse a la agenda social de la UE, del mismo modo que se hizo con la transición energética o la digitalización.