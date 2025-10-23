Macron exige “acelerar” las medidas de seguridad en el Louvre tras el robo de una obra de arte

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha ordenado reforzar y “acelerar” las medidas de seguridad del Museo del Louvre, después del robo de una pieza de alto valor histórico ocurrido el pasado fin de semana. El mandatario calificó el suceso como “una herida para el patrimonio nacional” y pidió una revisión inmediata de los protocolos de vigilancia y acceso en el principal museo del país.

Investigación en curso y críticas a la gestión

Las autoridades francesas mantienen abierta una investigación para esclarecer cómo se produjo el robo, que tuvo lugar fuera del horario de apertura y sin activar las alarmas principales. Aunque no se han ofrecido detalles sobre la obra sustraída, fuentes cercanas al caso aseguran que se trata de una pieza “de relevancia internacional”. Macron ha reclamado una “respuesta ejemplar” y la colaboración de todas las fuerzas de seguridad.

El suceso ha reavivado el debate sobre la seguridad en los grandes museos europeos, que gestionan miles de visitantes diarios y colecciones de incalculable valor. El Gobierno francés ha anunciado que se modernizarán los sistemas de vigilancia del Louvre y otros centros nacionales, con el fin de prevenir incidentes similares y garantizar la protección del patrimonio cultural.

