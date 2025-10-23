Las denuncias por violencia de género aumentan un 2,7% en el segundo trimestre, según el CGPJ

23 Oct 2025 por Redacción Irispress

Las denuncias por violencia de género registradas en los juzgados españoles aumentaron un 2,69 % en el segundo trimestre de 2025 respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos publicados por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En total, los tribunales recibieron más de 46.000 denuncias, lo que confirma una tendencia al alza tras varios trimestres de estabilidad.

Más víctimas y órdenes de protección

El informe del CGPJ detalla que el número de víctimas también creció, así como las órdenes de protección concedidas, que aumentaron un 3 %. La mayoría de las denuncias —más del 70 %— fueron presentadas por las propias víctimas, mientras que un 13 % procedió de intervenciones policiales directas. En cuanto al perfil, las mujeres jóvenes siguen siendo el grupo más afectado, especialmente en el rango de 18 a 30 años.

Desde el Observatorio se insiste en que estas cifras deben interpretarse con cautela: el incremento de denuncias no necesariamente implica un aumento de casos, sino también una mayor disposición de las víctimas a denunciar y un mejor acceso a los recursos de apoyo. No obstante, el CGPJ advierte de que la violencia de género sigue siendo un problema estructural, que exige una respuesta integral desde la justicia, la educación y las políticas públicas.