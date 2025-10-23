La compraventa de viviendas cae un 3,4 % en agosto tras más de un año de subidas continuadas

23 Oct 2025 por Redacción Irispress

El mercado inmobiliario español rompió en agosto su racha de 13 meses consecutivos al alza, con una caída del 3,4 % en la compraventa de viviendas, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En total se registraron unas 57.000 operaciones, una cifra que refleja la moderación de la demanda tras el repunte experimentado durante 2023 y principios de 2025.

Enfriamiento del mercado tras meses de dinamismo

El descenso se explica principalmente por la reducción de las operaciones sobre vivienda usada, que cayó un 5 %, mientras que la vivienda nueva mantuvo un leve crecimiento del 1,2 %. Los analistas señalan que la combinación de tipos de interés elevados, precios tensionados y menor acceso al crédito hipotecario está comenzando a enfriar el ritmo de transacciones, especialmente entre los compradores jóvenes.

Aun así, el sector inmobiliario sigue mostrando niveles de actividad superiores a los previos a la pandemia, impulsado por la demanda de reposición y la inversión extranjera. Los expertos prevén que los próximos meses estén marcados por una fase de estabilización, con ajustes leves de precios en determinadas zonas urbanas y mayor protagonismo de la vivienda nueva.