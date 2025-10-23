Fito y Fitipaldis presenta su nuevo disco ‘El monte de los aullidos’: “Tenemos facilidad para odiarnos, y si no hay enemigo, te lo inventas”

23 Oct 2025 por Redacción Irispress

El grupo Fito & Fitipaldis ha lanzado su esperado nuevo álbum, titulado El monte de los aullidos, un trabajo más introspectivo y poético con el que Fito Cabrales regresa a los escenarios tras cuatro años sin publicar material inédito. El disco, compuesto por once canciones, combina el sonido clásico de la banda —entre el rock urbano y el blues melódico— con letras que exploran la soledad, el desencanto y la necesidad de reconciliación en tiempos de división.

Un retrato del presente con mirada personal

En la presentación del álbum, Fito señaló que este trabajo “habla del ruido que todos llevamos dentro” y de una sociedad “cada vez más crispada”. “Tenemos facilidad para odiarnos; si no hay enemigo, te lo inventas”, afirmó el músico bilbaíno, que reivindicó el poder de la música como espacio de encuentro y reflexión. El disco fue grabado entre Bilbao y Madrid, con la producción de Carlos Raya, colaborador habitual del grupo.

El monte de los aullidos se acompaña de una gira nacional que arrancará en febrero de 2026, con fechas confirmadas en Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia y Bilbao, y que promete ser uno de los grandes acontecimientos musicales del año. El álbum ya está disponible en plataformas digitales y en edición física con un libreto ilustrado que recoge textos y fotografías del proceso creativo.