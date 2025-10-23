El Ibex 35 abre con una ligera subida del 0,1%, con el foco en el repunte del petróleo y la caída de Bankinter

23 Oct 2025 por Redacción Irispress

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este jueves con una ligera subida del 0,1 %, situándose en torno a los 15.470 puntos, en una jornada marcada por la volatilidad del petróleo, que avanza un 3 %, y por el retroceso de Bankinter, que cae un 6 % tras presentar resultados trimestrales por debajo de lo esperado.

El sector bancario presiona al índice

Pese al tono positivo de la apertura, el selectivo se ve lastrado por las pérdidas del sector financiero. Bankinter lidera las caídas tras comunicar un beneficio algo inferior a las previsiones del mercado, mientras que otras entidades como Sabadell y CaixaBank cotizan con descensos moderados. En el lado opuesto, Repsol y Iberdrola avanzan con fuerza, impulsadas por la recuperación del precio del crudo y la estabilidad del mercado energético europeo.

Los inversores estarán hoy pendientes de los datos de inflación en la eurozona y de las nuevas previsiones de tipos de interés del Banco Central Europeo. Los analistas prevén que el Ibex mantenga una tendencia lateral en las próximas sesiones, a la espera de referencias macroeconómicas clave y de la evolución de los mercados internacionales de materias primas.