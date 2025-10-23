Casi toda España en aviso por viento y fuerte oleaje, con el Cantábrico en nivel rojo

23 Oct 2025 por Redacción Irispress

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene este jueves avisos por viento y mala mar en prácticamente toda España, con especial incidencia en la fachada norte, donde el Cantábrico ha pasado a nivel rojo por olas que podrían superar los 9 metros de altura. El temporal marítimo, acompañado de rachas de viento de más de 100 km/h, está afectando a Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco, y se extenderá durante las próximas horas hacia el noreste peninsular.

Temporal invernal adelantado y máxima precaución en el norte

En tierra, la combinación de viento y lluvias intensas ha provocado caídas de árboles, cortes de carreteras y cancelaciones marítimas en varios puertos del norte. Los servicios de emergencias recomiendan evitar zonas costeras y desplazamientos innecesarios, mientras Protección Civil mantiene la alerta por riesgo extremo en el litoral cantábrico. También hay avisos naranjas por viento en Navarra, La Rioja y el Pirineo aragonés.

La AEMET prevé que el temporal comience a remitir a partir del viernes, aunque el oleaje seguirá siendo significativo durante el fin de semana. Se trata del primer gran episodio de inestabilidad del otoño, provocado por una profunda borrasca atlántica que ha barrido el norte peninsular. Las autoridades insisten en extremar la precaución y seguir las recomendaciones oficiales ante el riesgo de accidentes por el fuerte viento y el mar de fondo.