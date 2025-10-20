Propuesta de ocio: CaixaForum+ recibe al otoño con Álvaro Siza, Resnais y Haneke y un fascinante documental de África

20 Oct 2025 por Redacción Irispress

La plataforma CaixaForum+ recibe el otoño con una amplia oferta de estrenos culturales, que incluye un documental sobre los inicios del arquitecto Álvaro Siza, nuevas películas dedicadas a maestros del cine como Alain Resnais y Michael Haneke, títulos del Festival DART, la serie sobre cómic CINEKOMIX!!!, y una producción propia sobre el proyecto medioambiental Kaza, conducida por Xavier Aldekoa.

Arquitectura: los primeros pasos de Álvaro Siza

El documental O primeiro Siza (El primer Siza), dirigido por Sara Nunes y João Rapagão, muestra los comienzos del arquitecto portugués Álvaro Siza, reconocido con el Premio Pritzker, a través de su primera obra: las Cuatro Casas de Matosinhos, construidas cuando aún era estudiante.

La película, galardonada en el Festival Cinema Urbana de Brasilia, combina material de archivo y entrevistas exclusivas, y forma parte de la colaboración con el Festival BARQ de Barcelona, que añade otros cuatro documentales sobre arquitectura contemporánea.

Cine: grandes maestros y reflexión cinematográfica

En octubre llega la tercera temporada de Directors Talks, con entrevistas a cineastas como Belén Funes, Celia Rico, Michel Hazanavicius o Maria Ripoll, que comparten su visión del oficio.

La plataforma estrena también los documentales Alain Resnais, l’audacieux y Code Haneke, retratos de dos figuras clave del cine moderno europeo, dirigidos por Pierre-Henri Gibert y Marie-Ève de Grave, respectivamente.

Además, con motivo del Día Mundial de la Salud Mental (10 de octubre), se incorporan los filmes Shine, de Scott Hicks, y Un ángel en mi mesa, de Jane Campion, dos historias reales que abordan la fragilidad y la superación personal.

Arte: los nuevos títulos del Festival DART

La plataforma amplía su catálogo de arte con documentales del Festival DART dedicados a figuras como Hilma af Klint, David Hammons, Steve McCurry y Andreas Gursky.

Entre ellos destaca Beyond the Visible: Hilma af Klint, que rescata a la pionera del arte abstracto, y McCurry: The Pursuit of Color, centrado en el célebre fotógrafo de la “chica afgana”.

Cómic, arqueología y medio ambiente

El mes se completa con el estreno de CINEKOMIX!!!, serie de 13 episodios dirigida por Edgar Pêra, que reúne entrevistas a leyendas del cómic como Will Eisner, Art Spiegelman, Neil Gaiman o Max.

La oferta se amplía con Navis romana, documental sobre el hallazgo de un barco romano en Mallorca, y con la producción original El último refugio de los elefantes, donde el periodista Xavier Aldekoa viaja por el sur de África para mostrar el proyecto Kaza, la mayor reserva transfronteriza de fauna salvaje del mundo, un ejemplo de cooperación internacional en defensa del medio ambiente.

Reflexión y mirada contemporánea

Completan la programación de octubre el corto The Moment of Truth, de David Baksh, sobre la preservación de la memoria visual frente a los deepfakes, y otros títulos que confirman la apuesta de CaixaForum+ por el diálogo entre arte, ciencia y sociedad.