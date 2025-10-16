Seis acusados de violar a una joven con discapacidad en Rubí aceptan penas de entre 2 y 10 años de prisión

16 Oct 2025 por Redacción Irispress

Seis hombres han sido condenados tras reconocer su participación en la violación grupal de una joven con discapacidad intelectual en Rubí (Barcelona) en 2018. El acuerdo alcanzado entre las defensas y la Fiscalía ha permitido reducir las penas iniciales a condenas que oscilan entre los 2 y los 10 años de cárcel, dependiendo del grado de implicación de cada acusado.

La víctima fue agredida en una zona aislada del municipio

Según el relato judicial, los hechos ocurrieron cuando los acusados llevaron a la víctima a un descampado, donde la agredieron sexualmente de forma continuada. La joven, que sufre una discapacidad reconocida del 45%, pudo identificar a los agresores con ayuda de familiares y profesionales que la atendieron tras los hechos.

El tribunal ha tenido en cuenta la colaboración de los acusados y su reconocimiento de los hechos como atenuantes. La sentencia también establece una orden de alejamiento y la obligación de indemnizar a la víctima, que sigue recibiendo apoyo psicológico a través de los servicios sociales.