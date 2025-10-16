Más de 15 empresas españolas sellan acuerdos con la Agencia Espacial Europea por más de 190 millones de euros

16 Oct 2025 por Redacción Irispress

Un total de 17 compañías españolas han firmado nuevos contratos con la Agencia Espacial Europea (ESA) para desarrollar proyectos tecnológicos y de innovación valorados en más de 190 millones de euros. Los acuerdos refuerzan la posición de España como uno de los principales socios industriales del organismo europeo en los ámbitos de observación terrestre, navegación y comunicaciones.

El sector espacial español consolida su peso en Europa

Las empresas participantes —entre ellas Airbus España, GMV, Sener o Deimos— liderarán desarrollos vinculados a satélites, sistemas de propulsión y soluciones de inteligencia artificial aplicadas al espacio. El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha destacado que estos contratos impulsarán la competitividad del tejido tecnológico nacional y generarán empleo altamente cualificado.

España aporta cerca del 6% del presupuesto total de la ESA y mantiene una presencia creciente en sus programas estratégicos. Con estos acuerdos, el país avanza en su objetivo de fortalecer su autonomía tecnológica y su capacidad de innovación dentro del sector aeroespacial europeo.