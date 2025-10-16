Maduro acusa a Estados Unidos de injerencia tras la autorización de Trump a la CIA para actuar en Venezuela

16 Oct 2025 por Redacción Irispress

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha denunciado la decisión del expresidente estadounidense Donald Trump de autorizar operaciones de la CIA en el país sudamericano. En un acto televisado, Maduro recordó los “golpes de Estado” promovidos por la agencia en América Latina y advirtió que Venezuela “no aceptará amenazas ni intervenciones extranjeras”.

Caracas habla de una nueva ofensiva política y mediática

El mandatario afirmó que la medida responde a una estrategia para desestabilizar su Gobierno y reiteró que el país cuenta con “plena soberanía e instituciones legítimas”. Además, acusó a Washington de utilizar organismos de inteligencia para interferir en procesos electorales y económicos en la región.

Desde Estados Unidos, portavoces republicanos han defendido la autorización como parte de un plan para “recuperar la democracia” en Venezuela. La tensión diplomática entre ambos países vuelve a escalar en un momento de incertidumbre política y crisis económica en el país caribeño.