Los sindicatos médicos anuncian huelga en diciembre contra el nuevo Estatuto Marco

Los sindicatos Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y Sindicato Médico Andaluz (SMA) han convocado una manifestación y cuatro jornadas de huelga en diciembre para mostrar su rechazo al borrador del nuevo Estatuto Marco del personal sanitario. Consideran que el texto supone “un retroceso en derechos laborales” y que no ha sido consensuado con los profesionales.

Los convocantes exigen diálogo y mejoras en las condiciones laborales

Las organizaciones reclaman una negociación real con el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas para garantizar la estabilidad de las plantillas, una retribución acorde a la carga asistencial y una regulación más justa de las guardias médicas. También denuncian que el nuevo marco no contempla la carrera profesional ni medidas suficientes para evitar la precariedad.

Las movilizaciones comenzarán con una manifestación en Madrid y se extenderán por todo el país durante el mes de diciembre. CESM y SMA han advertido de que, si no hay cambios en la propuesta, podrían endurecer las protestas en el inicio de 2026.