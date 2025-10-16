La SGAE premia a Julia Ruiz Carazo con el galardón de Teatro Infantil por su obra ‘Speed Queen’

16 Oct 2025 por Redacción Irispress

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) ha concedido a la escritora y dramaturga Julia Ruiz Carazo el Premio SGAE de Teatro Infantil 2025 por su obra Speed Queen. El jurado ha destacado la originalidad del texto, su enfoque contemporáneo y la capacidad de conectar con el público infantil a través de un lenguaje ágil y visual.

La autora reivindica un teatro que estimule la imaginación

Ruiz Carazo, que cuenta con una amplia trayectoria en literatura y artes escénicas, ha agradecido el reconocimiento y subrayado la importancia de ofrecer a los niños propuestas escénicas que despierten su curiosidad y pensamiento crítico. La obra, según explicó, aborda valores como la empatía, la igualdad y la búsqueda de la identidad.

El premio, dotado económicamente y con posibilidad de publicación, forma parte de la estrategia de la SGAE para fomentar la creación teatral destinada al público joven, un ámbito que la institución considera esencial para el relevo generacional en la cultura.