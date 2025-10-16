La brecha norte-sur en pobreza se agranda: Asturias registra nueve puntos menos que Canarias

Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) confirman un aumento de la desigualdad territorial en España en materia de pobreza y exclusión social. Asturias presenta una tasa del 15,6%, mientras que Canarias alcanza el 24,5% y Murcia supera el 26%, lo que refleja una diferencia de más de diez puntos entre las regiones del norte y las del sur.

Los expertos alertan de una desigual recuperación económica

Según los analistas, las comunidades del norte muestran una mayor estabilidad en el empleo y mejores indicadores de bienestar social, mientras que en el sur persisten mayores tasas de paro, temporalidad y dependencia del turismo. La diferencia en el acceso a servicios públicos también contribuye a ensanchar la brecha.

Las organizaciones sociales reclaman una estrategia estatal que aborde la desigualdad territorial con políticas de redistribución y desarrollo regional. Alertan de que, sin medidas estructurales, la brecha norte-sur podría consolidarse como una de las principales fracturas sociales del país.