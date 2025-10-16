Portada >> Actualidad >> La brecha norte-sur en pobreza se agranda: Asturias registra nueve puntos menos que Canarias
16 Oct 2025 por Redacción Irispress
Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) confirman un aumento de la desigualdad territorial en España en materia de pobreza y exclusión social. Asturias presenta una tasa del 15,6%, mientras que Canarias alcanza el 24,5% y Murcia supera el 26%, lo que refleja una diferencia de más de diez puntos entre las regiones del norte y las del sur.
Los expertos alertan de una desigual recuperación económica Según los analistas, las comunidades del norte muestran una mayor estabilidad en el empleo y mejores indicadores de bienestar social, mientras que en el sur persisten mayores tasas de paro, temporalidad y dependencia del turismo. La diferencia en el acceso a servicios públicos también contribuye a ensanchar la brecha.
Las organizaciones sociales reclaman una estrategia estatal que aborde la desigualdad territorial con políticas de redistribución y desarrollo regional. Alertan de que, sin medidas estructurales, la brecha norte-sur podría consolidarse como una de las principales fracturas sociales del país.