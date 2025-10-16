Portada >> Internacional >> Israel confirma la identidad de los dos cuerpos entregados por Hamás en Gaza
16 Oct 2025 por Redacción Irispress
El Ejército israelí ha anunciado que los dos cadáveres entregados este miércoles por Hamás en la Franja de Gaza pertenecen a ciudadanos israelíes secuestrados durante los ataques del grupo islamista. Las autoridades informaron de que los cuerpos fueron recuperados gracias a la mediación de Egipto y trasladados a Israel para su identificación.
Los fallecidos figuraban entre los rehenes del 7 de octubre Según un comunicado oficial, las víctimas fueron identificadas como parte del grupo de personas retenidas por Hamás tras el asalto del 7 de octubre de 2023. El Gobierno israelí ha expresado sus condolencias a las familias y reiterado su compromiso de seguir trabajando para recuperar a todos los rehenes, vivos o fallecidos.
El primer ministro, Benjamín Netanyahu, agradeció la cooperación internacional y advirtió que Israel “no cesará hasta traer de vuelta a todos los suyos”. Mientras tanto, continúan las operaciones militares en el enclave palestino, en un contexto de creciente presión humanitaria.