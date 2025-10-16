Investigan la desaparición de un Picasso durante su traslado de Madrid a Granada para una exposición

16 Oct 2025 por Redacción Irispress

La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer la desaparición de una obra atribuida a Pablo Picasso que era transportada desde Madrid hasta Granada para formar parte de una exposición temporal. La pieza, cuyo valor económico y patrimonial es elevado, se extravió durante el trayecto y su paradero sigue siendo desconocido.

La obra estaba asegurada y viajaba en un transporte especializado

Fuentes cercanas a la organización del evento aseguran que el traslado cumplía con todos los protocolos de seguridad habituales en el transporte de arte, incluyendo custodia profesional y condiciones ambientales controladas. El aviso de la desaparición se produjo al comprobar que la obra no llegó al destino en el plazo previsto.

La investigación se encuentra bajo secreto sumarial y se centra en determinar en qué punto del recorrido se perdió el rastro de la pieza. La exposición, dedicada al arte del siglo XX, mantiene su apertura prevista, aunque con una obra menos de las previstas en su catálogo inicial.