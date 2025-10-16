Detenido un policía nacional por el presunto homicidio de su madre en Ávila

16 Oct 2025 por Redacción Irispress

La Policía Nacional ha arrestado a uno de sus agentes como presunto autor de la muerte de su madre, cuyo cuerpo fue hallado este miércoles en su domicilio de Ávila. La víctima, de 73 años, presentaba signos de violencia, y la investigación apunta a que el hijo podría haberla agredido durante una discusión familiar.

El detenido permanece bajo custodia a la espera de pasar a disposición judicial

Fuentes policiales confirman que el agente, destinado en otra provincia, se encontraba en la vivienda cuando se produjo el suceso. Tras ser detenido, fue trasladado a dependencias policiales, donde se le tomó declaración en presencia de su abogado. La comisaría provincial ha abierto un expediente interno para esclarecer las circunstancias del caso.

La investigación continúa bajo secreto de sumario, mientras la Policía Científica realiza las pruebas forenses y la autopsia para determinar la causa exacta de la muerte. El suceso ha causado gran conmoción entre los vecinos del barrio y entre los propios compañeros del agente.