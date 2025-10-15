Un estudio alerta de que el Mediterráneo debe recortar un 6% anual sus emisiones para evitar un aumento de 2 ºC

Los países de la cuenca mediterránea deberán reducir al menos un 6% de sus emisiones de gases de efecto invernadero cada año si quieren evitar que la temperatura del mar supere los 2 ºC de aumento en las próximas décadas. Así lo advierte un informe del Mediterranean Experts on Climate and Environmental Change (MedECC), que alerta de un “punto de no retorno” si no se intensifican las políticas climáticas.

El Mediterráneo se calienta un 20% más rápido que la media mundial

El estudio destaca que la región es especialmente vulnerable al cambio climático por la combinación de sequías, pérdida de biodiversidad y presión turística. Los científicos advierten de que el incremento de la temperatura marina afecta ya a los ecosistemas, la pesca y la salud de las poblaciones costeras.

El informe reclama medidas urgentes coordinadas entre los países ribereños, incluidas estrategias de descarbonización, transición energética y protección de los hábitats marinos, para preservar uno de los entornos naturales más amenazados del planeta.