Trump amenaza con aranceles a España por no aumentar el gasto en defensa

El expresidente estadounidense Donald Trump ha advertido de que impondrá aranceles a España si el país no incrementa su aportación al gasto militar dentro de la OTAN. En declaraciones recientes, aseguró que algunos aliados “no están cumpliendo con sus compromisos” y que “deberían ser castigados” por no alcanzar los niveles de inversión exigidos.

El republicano vuelve a tensionar las relaciones con Europa

Las palabras de Trump reavivan la preocupación en las capitales europeas ante un posible regreso a la Casa Blanca en las elecciones de noviembre. Durante su anterior mandato ya mantuvo varios choques con socios tradicionales por el reparto de cargas dentro de la Alianza Atlántica, insistiendo en que Estados Unidos asumía un peso desproporcionado.

El Gobierno español ha evitado responder directamente, aunque fuentes diplomáticas recuerdan que España mantiene su compromiso con la OTAN y trabaja para aumentar progresivamente el presupuesto de defensa hasta el 2% del PIB en los próximos años.