Sanidad prepara un sistema de seguimiento para mujeres con menopausia precoz

15 Oct 2025 por Redacción Irispress

El Ministerio de Sanidad ha anunciado que trabaja junto a las comunidades autónomas en la creación de un “radar” dentro de la red de Atención Primaria para identificar y acompañar a mujeres que padecen menopausia precoz. El objetivo es mejorar el diagnóstico y garantizar un seguimiento médico integral desde los primeros síntomas.

El plan busca reforzar la detección y el apoyo emocional

Fuentes del Ministerio explican que la iniciativa permitirá recopilar datos de forma coordinada y ofrecer atención personalizada, tanto en el ámbito físico como psicológico. Se prevé incluir formación específica para profesionales sanitarios y campañas de sensibilización dirigidas a la población femenina más joven.

El proyecto se enmarca en la estrategia de salud sexual y reproductiva del Gobierno y pretende visibilizar una condición que afecta a miles de mujeres antes de los 40 años. Sanidad prevé presentar los primeros resultados de la coordinación con las comunidades en los próximos meses.