Pérez-Reverte muestra en Toledo la escultura de Alatriste y esquiva la polémica entre la RAE y el Cervantes

Arturo Pérez-Reverte presentó en el Museo del Ejército de Toledo el boceto de la escultura dedicada al capitán Alatriste, personaje central de su célebre saga literaria. El acto reunió a representantes del ámbito cultural y militar, que destacaron la importancia del escritor en la divulgación de la historia española y su influencia en varias generaciones de lectores.

El escritor evita pronunciarse sobre la disputa institucional

Preguntado por el enfrentamiento entre la Real Academia Española y el Instituto Cervantes en torno a la organización del Congreso Internacional de la Lengua, Pérez-Reverte optó por la neutralidad. “Las guerras son malas”, respondió, restando trascendencia al conflicto y dejando claro su respeto por ambas entidades.

La escultura, que se inaugurará en 2026, pretende inmortalizar al emblemático personaje como símbolo del honor y el espíritu aventurero del Siglo de Oro, en un gesto de reconocimiento a la literatura y a la memoria histórica española.