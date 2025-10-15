Los desahucios aumentan un 3,8% en Baleares en el segundo trimestre, impulsados por el impago del alquiler

15 Oct 2025 por Redacción Irispress

El número de desahucios en Baleares creció un 3,8% entre abril y junio en comparación con el mismo periodo del año anterior, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La mayoría de los casos, más del 80%, se debieron a impagos en el alquiler de viviendas, una tendencia que se mantiene desde hace varios años en el archipiélago.

Los expertos vinculan el repunte al encarecimiento de la vivienda

Las organizaciones sociales advierten de que el incremento de los precios del alquiler y la falta de vivienda asequible están agravando la situación de vulnerabilidad de muchas familias. En Palma y en las zonas turísticas, los precios han subido por encima de la media nacional, dificultando el acceso a una vivienda estable.

Los jueces también alertan de la saturación en los juzgados de primera instancia y reclaman medidas de mediación más eficaces para evitar los lanzamientos. Mientras tanto, las asociaciones vecinales piden reforzar las políticas públicas de vivienda y ampliar el parque de alquiler social en las islas.