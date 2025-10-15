La UPV abre el primer centro universitario español en el extranjero en el ‘Silicon Valley’ chino

La Universitat Politècnica de València (UPV) ha inaugurado su primer centro internacional en Wuxi, una de las principales ciudades tecnológicas de China, conocida como el ‘Silicon Valley’ del país. Con esta apertura, la institución se convierte en la primera universidad española en establecer una sede académica permanente fuera del territorio nacional.

El proyecto busca estrechar la cooperación científica y empresarial

El nuevo espacio servirá como punto de encuentro entre investigadores, empresas e instituciones educativas de ambos países. La UPV ofrecerá programas conjuntos en ingeniería, innovación y tecnología, además de promover el intercambio de estudiantes y proyectos de investigación aplicada con universidades chinas.

Desde el rectorado destacan que esta iniciativa refuerza la internacionalización del sistema universitario español y consolida la relación entre España y China en materia de ciencia y desarrollo tecnológico, en un contexto global cada vez más competitivo.