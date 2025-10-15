La Autoridad Palestina condena las ejecuciones «extrajudiciales» atribuidas a Hamás en Gaza

La Autoridad Palestina ha denunciado públicamente las ejecuciones de civiles y supuestos colaboradores llevadas a cabo por Hamás en la Franja de Gaza. En un comunicado, el Gobierno de Mahmud Abbas calificó los hechos como “crímenes atroces” y pidió a la comunidad internacional que actúe para frenar lo que considera una vulneración grave de los derechos humanos.

Ramala pide una investigación independiente

El Ejecutivo palestino exigió la apertura de una investigación internacional que aclare las responsabilidades y depure las actuaciones de los implicados. “Nadie puede situarse por encima de la ley, especialmente en tiempos de guerra”, señaló el portavoz del Gobierno, Nabil Abu Rudeina, al advertir del riesgo de un mayor deterioro de la situación interna.

La condena llega en un momento de máxima tensión política y humanitaria en la región, mientras continúan los enfrentamientos entre las fuerzas israelíes y las milicias palestinas. Organismos internacionales han alertado del aumento de víctimas civiles y del colapso de los servicios básicos en Gaza.