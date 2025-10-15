El INE eleva al 3% la inflación de septiembre tras revisar una décima al alza su estimación inicial

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado que la inflación en España se situó en el 3% el pasado mes de septiembre, una décima por encima de la estimación avanzada a finales del mes anterior. El aumento responde principalmente al encarecimiento de los carburantes y la electricidad, que compensaron la moderación en los precios de los alimentos.

El alza de la energía frena la tendencia a la baja de los precios

El dato rompe con la ligera contención registrada durante el verano y mantiene la inflación en niveles superiores a los del conjunto de la eurozona. El índice subyacente —que excluye energía y alimentos frescos— se mantuvo en el 2,8%, lo que indica que las presiones de precios siguen siendo elevadas en varios sectores.

Economistas consultados advierten de que la inflación podría repuntar de nuevo en los próximos meses si persiste la volatilidad del mercado energético. El Gobierno confía en que el descenso del precio del gas y las medidas de apoyo fiscal contribuyan a estabilizar los precios de cara al cierre del año.