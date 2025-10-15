Cinco películas españolas compiten por un puesto en los Premios del Cine Europeo

El cine español vuelve a destacar en el panorama europeo con la preselección de cinco películas para los próximos Premios del Cine Europeo: Sirat, Los Domingos, Sorda, Romería y Tardes de Soledad. Estas producciones competirán por hacerse un hueco entre las nominadas definitivas que se anunciarán el próximo mes.

El talento nacional gana peso en Europa

Las cintas seleccionadas abarcan distintos géneros y estilos, desde el drama intimista hasta el retrato social o la experimentación narrativa, reflejando la diversidad creativa del cine español contemporáneo. Todas ellas han pasado previamente por festivales internacionales donde han cosechado excelentes críticas.

Los Premios del Cine Europeo, organizados por la Academia del Cine Europeo, reconocen cada año a las mejores producciones del continente. La ceremonia de entrega se celebrará el próximo diciembre en Berlín y contará con la participación de destacados representantes de la industria cinematográfica.