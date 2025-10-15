Aldeas Infantiles reclama más apoyo para jóvenes extutelados en su paso a la vida adulta

15 Oct 2025 por Redacción Irispress

Aldeas Infantiles SOS ha advertido de la vulnerabilidad que afrontan los jóvenes extutelados al cumplir la mayoría de edad y abandonar el sistema de protección. Según la organización, el 40% de ellos se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social durante los primeros años de independencia, una etapa que califican como “crítica y decisiva” para su futuro.

La ONG pide reforzar la red de acompañamiento y vivienda

La entidad ha reclamado a las administraciones públicas que garanticen recursos estables para vivienda, empleo y salud mental, así como programas de mentoría que acompañen a los jóvenes en su transición. Subraya que muchos carecen de apoyo familiar y que la falta de oportunidades laborales agrava su situación económica y emocional.

Aldeas Infantiles también ha instado a la sociedad a implicarse en la integración de estos jóvenes, destacando que la inversión en su autonomía no solo mejora su bienestar, sino que reduce los costes sociales derivados de la exclusión a largo plazo.