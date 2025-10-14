Un estudio revela que la mayoría de universitarios con beca son mujeres y cursan grados con menor exigencia académica

14 Oct 2025 por Redacción Irispress

La mayoría de los universitarios que reciben beca en España son mujeres, más jóvenes y matriculados en grados considerados de menor dificultad académica, según un informe elaborado por la Fundación BBVA y el Ivie (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas). El estudio, basado en datos de más de 40 universidades públicas, analiza el perfil socioeconómico y académico del alumnado becado en el sistema universitario español.

Retrato del alumnado becado

El informe destaca que el 62 % de los beneficiarios de becas son mujeres, que además muestran una mayor continuidad en los estudios y menores tasas de abandono. Sin embargo, el documento señala que los estudiantes becados tienden a concentrarse en titulaciones con menor tasa de dificultad o exigencia académica, como Educación, Trabajo Social o Ciencias de la Información, frente a carreras técnicas o científicas.

Los autores del estudio subrayan que las becas han contribuido de forma decisiva a reducir las desigualdades de acceso a la universidad, pero advierten de que aún existen brechas según renta y tipo de titulación. El informe propone reforzar el apoyo económico a los estudiantes con menos recursos y mejorar los mecanismos de orientación para favorecer la igualdad de oportunidades académicas.