Trump evita pronunciarse sobre la creación de un Estado palestino tras la cumbre de Sharm el Sheij

14 Oct 2025 por Redacción Irispress

El expresidente estadounidense Donald Trump ha eludido este martes definir su postura sobre la solución al conflicto palestino-israelí al afirmar que “no estamos hablando de un solo Estado o de dos”, tras la cumbre internacional celebrada en Sharm el Sheij (Egipto). El encuentro, que reunió a líderes de Oriente Medio y potencias occidentales, buscaba consolidar el acuerdo de paz en Gaza y establecer las bases de una nueva fase política en la región.

Ambigüedad estratégica en el discurso

Durante su comparecencia, Trump aseguró que “lo importante es garantizar la seguridad y la prosperidad de ambas partes”, evitando pronunciarse sobre la histórica reivindicación de un Estado palestino independiente. Su declaración, interpretada como un intento de mantener el equilibrio diplomático entre Israel y los países árabes, ha generado reacciones diversas entre los asistentes a la cumbre.

Fuentes diplomáticas señalan que Estados Unidos pretende mantener un papel de mediador “flexible” en el proceso, centrado en la reconstrucción de Gaza y la estabilidad regional, antes que en cuestiones de soberanía. Mientras tanto, la Autoridad Nacional Palestina ha insistido en que “no puede haber paz real sin reconocimiento estatal”, recordando que la fórmula de los dos Estados sigue siendo el eje de cualquier solución duradera.